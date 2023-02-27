Події

07:50 27.02.2023

Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

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Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

З українських портів у неділю вийшли два суховантажі з майже 95 тис. тонн кукурудзи, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

За даними СКЦ, судно Amber S доставить до Іспанії 43 226 тонн кукурудзи. Судно Yasa Emirhan переправить до Нідерландів 51,5 тис. тонн кукурудзи.

Зазначається, що п'ять суден прямують у порти України.

"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 327 620 тонн. Загальна кількість узгоджених пересувань суден - 1524", - йдеться в повідомленні.

У СКЦ повідомили, що "було подано 105 заявок на участь в ініціативі".

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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