Події

07:48 27.02.2023

Поблизу Києва вночі збито 9 БПЛА противника, тривога тривала понад 5 годин

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Поблизу Києва вночі збито 9 БПЛА противника, тривога тривала понад 5 годин

У ніч із неділі на понеділок навколо Києва було збито 9 ворожих БПЛА, що були запущені двома хвилями і були причиною тривалої повітряної тривоги понад 5 годин, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА . За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин", - поінформували в ДВА.

Наголошується, що за попередніми даними, обійшлося без жертв і влучень в об'єкти інфраструктури.

 

 

 

Теги: #атака #київ

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