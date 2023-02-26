У Білому домі визнали складною реалізацію мирного плану Китаю щодо України

Ініціатива Пекіна щодо врегулювання ситуації в Україні не враховує позиції всіх сторін, тому її буде складно реалізувати, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Китай запропонував цей план, не провівши жодної розмови між головою Сі Цзіньпіном і президентом (України) Зеленським", - сказав Салліван у неділю в ефірі NBC.

"Китайці багато проводять переговорів із росіянами, але на найвищих рівнях вони не говорять з українською стороною. Дуже складно просувати таку мирну ініціативу, коли проводиться така однобока дипломатія", - додав Салліван.

Говорячи про відносини США і Китаю, він визнав, що між країнами спостерігаються проблеми в комунікації, зокрема, між військовими. При цьому Салліван запевнив, що Вашингтон завжди готовий до спілкування, щоб уникати ескалації, прорахунків і помилок, але Пекін не йде на контакт.

На запитання про те, чи заплановані переговори Сі Цзіньпіна і Джо Байдена найближчим часом, радник президента США відповів негативно.

Однак Салліван додав: "Я очікую, що вони поговорять у якийсь час у недалекому майбутньому".

Під час іншого інтерв'ю - телеканалу CNN Саллівана запитали про позицію США в разі постачання Китаєм зброї Росії. Він відповів, що в цьому разі Пекін зіткнеться з діями у відповідь. "Якщо це буде реалізовано, то будуть реальні наслідки для Китаю. І я думаю, що керівництво Китаю зважує це, коли ухвалює рішення", - заявив Салліван.

Раніше цього тижня МЗС КНР виступило із закликом до припинення бойових дій в Україні та початку переговорного процесу.