Події

20:23 26.02.2023

Франція, як очікується, у травні передасть Україні радари для систем ППО

1 хв читати
Франція, як очікується, у травні передасть Україні радари для систем ППО

Французька компанія Thales, що працює на ринках оборони, безпеки і космосу, поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони, повідомив генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche.

Як повідомив Кейн, його компанія виготовить і поставить в Україну РЛС GM200 у травні цього року.

Кошти на РЛС витратять зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Ground Master 200 - трикоординатний радар середньої дальності, працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик системи ППО. GM200 також має можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів.

 

 

 

Теги: #франція #радари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 22.02.2023
Єрмак запросив французькі компанії заходити на український ринок

Єрмак запросив французькі компанії заходити на український ринок

21:49 21.02.2023
Євродепутат Глюксманн: До російських пропагандистів треба ставитись як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці

Євродепутат Глюксманн: До російських пропагандистів треба ставитись як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці

17:13 20.02.2023
Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

19:22 19.02.2023
Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

14:52 19.02.2023
Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

08:11 18.02.2023
США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

08:05 18.02.2023
Франція та Німеччина відіграють важливу роль в імплементації української формули миру

Франція та Німеччина відіграють важливу роль в імплементації української формули миру

21:26 17.02.2023
Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

13:03 14.02.2023
У Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських із розслідування воєнних злочинів

У Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських із розслідування воєнних злочинів

11:58 13.02.2023
Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Звільнення Криму стане історичною крапкою у намаганнях росіян ламати життя українцям, народам Європи та Азії - Зеленський

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

ОСТАННЄ

Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги Україні

США не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією

Війська РФ за добу завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Ворог накрив артилерійським вогнем селище Дніпровське на Херсонщині, поранено чоловіка

Міноборони Естонії: До нового пакета військової допомоги Україні входять зброя, військове та медичне спорядження

Звільнення Криму стане історичною крапкою у намаганнях росіян ламати життя українцям, народам Європи та Азії - Зеленський

Генштаб: На бахмутському напрямку 20-22 лютого загинуло близько 200 вагнерівців

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА