Франція, як очікується, у травні передасть Україні радари для систем ППО

Французька компанія Thales, що працює на ринках оборони, безпеки і космосу, поставить в Україну радар GM 200 для системи протиповітряної оборони, повідомив генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche.

Як повідомив Кейн, його компанія виготовить і поставить в Україну РЛС GM200 у травні цього року.

Кошти на РЛС витратять зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Ground Master 200 - трикоординатний радар середньої дальності, працює як заповнювач проміжків повітряного спостереження або датчик системи ППО. GM200 також має можливість виявлення ракет/артилерії/мінометів.