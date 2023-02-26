Мер Миколаєва закликав містян дбайливіше ставитися до власності громади

Один із пасажирів автобуса в Миколаєві після сварки з іншими пасажирами розбив вікно транспортного засобу, внаслідок чого він тепер тимчасово не зможе перевозити громадян, повідомляє пресслужба КП "Миколаївпастранс".

"Пасажир після сварки з іншими пасажирами, вийшовши на зупинці, жбурнув цеглину в транспортний засіб. В результаті маємо розбите скло вхідних дверей та протилежне дверям на автобусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій затримав порушника і викликав поліцію. На агресивного пасажира було складено протокол.

У КП додали, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, коментуючи зазначений випадок у своєму телеграм-каналі, закликав містян дбайливіше ставитися до власності громади.

"Прикро, що такі випадки трапляються в нашому місті. В умовах, коли ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам із громадським транспортом, миколаївці руйнують те, що в нас є", - зазначив мер.

Він нагадав, що десятки міських тролейбусів та автобусів було пошкоджено обстрілами, ще частину транспорту передали військовим, тому кожен автобус для міста зараз "на вагу золота".

"Тим паче, що люди активно повертаються в місто, і нам потрібно збільшувати кількість громадського транспорту", - наголосив Сєнкевич.

"Дуже сподіваюся, що після всього, через що пройшло наше місто, миколаївці ставитимуться до власності суспільства більш дбайливо", - підсумував він.