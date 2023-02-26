Події

12:36 26.02.2023

Мер Миколаєва закликав містян дбайливіше ставитися до власності громади

1 хв читати
Мер Миколаєва закликав містян дбайливіше ставитися до власності громади

Один із пасажирів автобуса в Миколаєві після сварки з іншими пасажирами розбив вікно транспортного засобу, внаслідок чого він тепер тимчасово не зможе перевозити громадян, повідомляє пресслужба КП "Миколаївпастранс".

"Пасажир після сварки з іншими пасажирами, вийшовши на зупинці, жбурнув цеглину в транспортний засіб. В результаті маємо розбите скло вхідних дверей та протилежне дверям на автобусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій затримав порушника і викликав поліцію. На агресивного пасажира було складено протокол.

У КП додали, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, коментуючи зазначений випадок у своєму телеграм-каналі, закликав містян дбайливіше ставитися до власності громади.

"Прикро, що такі випадки трапляються в нашому місті. В умовах, коли ми просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам із громадським транспортом, миколаївці руйнують те, що в нас є", - зазначив мер.

Він нагадав, що десятки міських тролейбусів та автобусів було пошкоджено обстрілами, ще частину транспорту передали військовим, тому кожен автобус для міста зараз "на вагу золота".

"Тим паче, що люди активно повертаються в місто, і нам потрібно збільшувати кількість громадського транспорту", - наголосив Сєнкевич.

"Дуже сподіваюся, що після всього, через що пройшло наше місто, миколаївці ставитимуться до власності суспільства більш дбайливо", - підсумував він.

Теги: #транспорт #миколаїв #інцидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 23.02.2023
Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

12:48 22.02.2023
Італійська One Works представила перший етап аналізу майстер-плану Миколаєва та п'ять пілотних проєктів

Італійська One Works представила перший етап аналізу майстер-плану Миколаєва та п'ять пілотних проєктів

10:13 10.02.2023
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

19:39 05.02.2023
В Україну прибули вантажівки-позашляховики в межах допомоги через Європейський Фонд миру

В Україну прибули вантажівки-позашляховики в межах допомоги через Європейський Фонд миру

20:48 30.01.2023
Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

14:43 30.01.2023
Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва

Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва

14:09 29.01.2023
Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

Повернуті квитки на поїзд Київ-Варшава будуть у продажу за день до відправлення

16:09 26.01.2023
Фінплан-2023 "Укрзалізниці" передбачає зростання чистих збитків до 20,2 млрд грн із 10,8 млрд грн у 2022 р. за незмінних тарифів

Фінплан-2023 "Укрзалізниці" передбачає зростання чистих збитків до 20,2 млрд грн із 10,8 млрд грн у 2022 р. за незмінних тарифів

07:24 25.01.2023
Судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло у Південній Кореї

Судно з 22 членами екіпажу на борту затонуло у Південній Кореї

17:38 18.01.2023
Львів планує велику презентацію транспортних та інших проєктів у партнерстві з ЄС – мер

Львів планує велику презентацію транспортних та інших проєктів у партнерстві з ЄС – мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський: Повернувши Крим, ми відновимо мир

Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

У понеділок у південно-східній частині України без опадів, на решті території мокрий сніг і дощ

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу

Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки за опалення, попри його відсутність

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Заяви Лукашенка щодо Придністров'я "вдихнули нове життя" у пов'язану з ним інформаційну операцію Кремля

Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

Окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА