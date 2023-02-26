Події

07:12 26.02.2023

Росіяни обстріляли три ОТГ у Сумській області

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Росіяни обстріляли три ОТГ у Сумській області

Російські війська в суботу обстріляли три ОТГ у Сумській області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 прильотів, з яких 28 з мінометів, 8 з артилерії", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, Шалигинську громаду об 11.40 російські війська обстрілювали з артилерії - 8 прильотів, а близько 12-ї години - з мінометів (зафіксовано 10 прильотів).

У Білопільській ОТГ росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти. Загалом 14 мін скинув ворог на її територію.

У Свеській громаді з 12.48 був теж мінометний обстріл - 4 прильоти.

Зазначається, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав і руйнувань не зафіксовано.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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