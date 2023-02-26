"Укренерго" завершило відновлювальні роботи в Одесі

Енергопостачання Одеси з вечора суботи покращилося завдяки завершенню відновлювальних робіт НЕК "Укренерго", повідомив голова компанії Володимир Кудрицький на фейсбук-сторінці.

"Від сьогоднішнього вечора в Одесі більше світла. Дякую моїм колегам за тижні наполегливої праці над складними пошкодженнями після ракетних і дронових атак. Користуйтеся дбайливо", - написав він у суботу.

Кудрицький зазначив, що бригади, які працювали над відновленням мереж, переїжджають на інші об'єкти.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 4 лютого повідомило про масштабну аварію в магістральній мережі на Одещині, що сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлювали після російських атак. Мережевий оператор попередив про більш тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів.

Одеса та Одеський район останніми днями були серед нечисленних регіонів, де енергопостачання лімітувалося, тоді як у решті України останні два тижні ситуація відносно стабільна.