Події

18:41 25.02.2023

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

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Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

Пожежу на складі лакофарбової продукції у Подільському районі Києва ліквідовано, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Пожежу в одноповерховій будівлі лакофарбових матеріалів у Подільському районі столиці ліквідували. Постраждалих внаслідок пожежі немає", - написав Кличко у телеграм-каналі о 17.55.

Як повідомлялося, повідомлення про пожежу на вул. Кирилівській, 86 надійшло о 14:37 у суботу, 25 лютого. За даними ДСНС, локалізація загоряння велася на площі близько 2 тис. кв.м.

 

Теги: #кличко #київ #пожежа

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