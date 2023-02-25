Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

Пожежу на складі лакофарбової продукції у Подільському районі Києва ліквідовано, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Пожежу в одноповерховій будівлі лакофарбових матеріалів у Подільському районі столиці ліквідували. Постраждалих внаслідок пожежі немає", - написав Кличко у телеграм-каналі о 17.55.

Як повідомлялося, повідомлення про пожежу на вул. Кирилівській, 86 надійшло о 14:37 у суботу, 25 лютого. За даними ДСНС, локалізація загоряння велася на площі близько 2 тис. кв.м.