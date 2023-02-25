Події

14:59 25.02.2023

Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

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Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

Пожежу гасять на підприємстві в Подільському районі Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці - згодом", - написав Кличко в телеграмі вдень у суботу.

"18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі в Подільському районі. Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв. м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - повідомив мер трохи пізніше. За інформацією ЗМІ, горить склад лакофарбової продукції.

 

Теги: #кличко #київ #пожежа

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