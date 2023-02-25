За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини

Єдність України, Німеччини та всього вільного світу допоможуть Україні перемогти вже цього року й захистити безпеку її сусідів і всієї Європи, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників заходу федерального президента Німеччини, присвяченому солідарності з Україною, в якому взяв участь також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Сьогодні рік, як усе змінилося... Те, до чого за десятиліття миру звик вільний світ, виявилося тим, за що потрібно воювати. Не спрацювала дипломатія. Не спрацювала наявна у світі архітектура безпеки. Не спрацювала старе європейське сподівання, що економічні зв'язки спроможні утримати від руху російські танкові колони. Але було й те, що спрацювало. Насамперед - єдність. Єдність України, Німеччини, всього вільного світу. І рішучість. Рішучість у захисті основ нашого з вами життя", - сказав глава Української держави.

"Ми боремося на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода і життя за законом... Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл. Окупант прагне збільшити цю кількість і додати ще мільйони поламаних доль до вже поламаних", - додав Зеленський.

Він нагадав, що місто Маріуполь на Донеччині зруйновано на 90%, і залишки пошкоджених будинків окупанти зносять, щоб перетворити на бетонну крихту для будівництва доріг.

"Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не дати Росії переробити на бетонну крихту Україну, наших сусідів і всю Європу, до якої хоче дотягнутися російський реваншизм. Чи під силу нам перемогти? Так, ми здатні на це. У єдності. Рішуче і непохитно. Ми можемо завершити російську агресію вже цього року", - наголосив глава Української держави.

При цьому він наголосив на допомозі Німеччини в захисті від російського терору та висловив вдячність за підтримку, віру в Україну та українців.

"Зараз той час, коли нашою сміливістю і зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для будь-яких агресій. Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, якщо знатиме, що вільний світ захистить цей народ. Ніхто більше не зазіхатиме на свободу, якщо знатиме, що вільний світ має достатню рішучість для захисту свободи... Ми можемо це забезпечити разом із вами! Разом з усіма, хто цінує життя", - резюмував Зеленський.