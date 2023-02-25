СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

Служба безпеки України викрила на корупції начальника одеського управління експертиз і досліджень спеціалізованої лабораторії Державної митної служби України.

Як повідомляють на сайті спецслужби в суботу, чиновник налагодив механізм систематичного вимагання грошей із бізнесменів.

"За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав $300. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували численні факти отримання зловмисником неправомірної вигоди та затримали його на робочому місці під час одержання чергового хабара.

Йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.