Події

12:06 25.02.2023

СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

1 хв читати
СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

Служба безпеки України викрила на корупції начальника одеського управління експертиз і досліджень спеціалізованої лабораторії Державної митної служби України.

Як повідомляють на сайті спецслужби в суботу, чиновник налагодив механізм систематичного вимагання грошей із бізнесменів.

"За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав $300. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували численні факти отримання зловмисником неправомірної вигоди та затримали його на робочому місці під час одержання чергового хабара.

Йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Теги: #сбу #одеса #митниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 25.02.2023
СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

15:25 23.02.2023
Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

20:20 22.02.2023
Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

10:53 22.02.2023
СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

10:34 20.02.2023
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

20:30 15.02.2023
Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

17:01 15.02.2023
СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

10:47 15.02.2023
СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

СБУ не дала двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні

12:23 14.02.2023
На Чернівецькій митниці вилучено російські автозапчастини, їх передадуть ЗСУ – ДБР

На Чернівецькій митниці вилучено російські автозапчастини, їх передадуть ЗСУ – ДБР

10:27 14.02.2023
СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

За добу ЗС України знищили близько 650 окупантів, 12 танків

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

ОСТАННЄ

Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

У більшості областей України найближчими днями очікується мокрий сніг і дощ, денна температура буде вище нуля

РФ, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів – британська розвідка

Окупанти незначно просунулися в районі Бахмута і продовжили удари в Луганській області - ISW

Окупанти в п'ятницю обстріляли дві ОТГ Миколаївської області, постраждалих немає - голова обладміністрації

Окупанти обстріляли два райони Харківської області, постраждалих серед мирних жителів немає - голова обладміністрації

США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА