Події

08:11 25.02.2023

За добу ЗС України знищили близько 650 окупантів, 12 танків

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За добу ЗС України знищили близько 650 окупантів, 12 танків

За добу українські військові знищили близько 650 одиниць особового складу армії агресора, 12 танків, 9 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 147470 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3375 (+12) од, бойових броньованих машин - 6609 (+9) од, артилерійських систем - 2373 (+10) од, РСЗВ - 475 (+1) од, засобів ППО - 247 (+0) од, літаків - 299 (+0) од, гелікоптерів - 288 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) од, спеціальна техніка - 230 (+1)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Зазначають, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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