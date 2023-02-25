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07:53 25.02.2023

У конкурсі на посаду керуючого корправами IDS Ukraine візьмуть участь шість кандидатів - АРМА

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У конкурсі на посаду керуючого корправами IDS Ukraine візьмуть участь шість кандидатів - АРМА

Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), завершило приймання заявок від кандидатів на посаду управителя активами виробників і реалізаторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської", яку виробляє холдинг IDS Ukraine.

Як повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, в АРМА подали документи шість компаній, представники яких мали намір узяти участь у конкурсному доборі управителя для заарештованих активів виробників і реалізаторів мінеральних вод.

Воно уточнило, що розгляне пропозиції потенційних управителів і ухвалить рішення щодо результатів відбору після ретельного вивчення поданих ними документів на предмет відповідності вимогам конкурсу. Інформацію про підсумки конкурсу агентство оприлюднить одразу після ухвалення рішення.

Відомство нагадало, що 9 лютого оголосило конкурс, учасникам якого запропоновано управління корпоративними правами компанії-виробника безалкогольних напоїв і мінеральних вод у вигляді 100% частки в статутному капіталі цієї юрособи в розмірі 8,8 млн грн. Крім того, АРМА шукає управителя корпоративними правами іноземної компанії, а саме акціями юрособи, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4,5 млн грн.

Як повідомлялося, АРМА 10 лютого оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, що виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

Раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив, що передача АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи. Він також нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, які перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада минулого року повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine з метою уникнення виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" і оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".

 

 

Теги: #конкурс #арешт #виробник #мінводи

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