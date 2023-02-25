Обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн тонн

Український порт у п'ятницю покинуло одне судно із 12,5 тис. тонн соняшникової олії в рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Спільний координаційний центр.

За його даними, один суховантаж Mavka залишив порт Чорноморськ і прямує з 12,5 тис. тонн соняшникової олії до Румунії.

"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 165 287 тонн. Загальна кількість узгоджених пересувань суден - 1 515", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках ініціативи поки що не було експортовано добрива, включно з аміаком.

У СКЦ повідомили, що "було подано 106 заявок на участь в ініціативі".