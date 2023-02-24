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21:32 24.02.2023

Велика Британія, Франція і ФРН пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі свої території

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Велика Британія, Франція і ФРН пропонують зміцнити співпрацю між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе деокупувати всі свої території

Представники урядів Великої Британії, Франції та Німеччини розглядають можливість зміцнення співробітництва між Україною і НАТО після закінчення війни, навіть якщо Київ не зможе повернути під свій контроль усі тимчасово окуповані росіянами території України, повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією журналістів, це пов'язано з тим, що деякі західні партнери сумніваються в можливості української армії звільнити від російських окупантів усю територію країни, зокрема, Кримський півострів.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди щодо надання Україні набагато ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів для самооборони після закінчення війни.

Сунак наголосив, що цей план має бути включений до порядку денного щорічної зустрічі Організації Північноатлантичного договору в липні.

"За словами французьких, німецьких і британських чиновників, за рік після початку війни Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди розглядають її як спосіб підвищити довіру до України та надати уряду країни стимул для початку переговорів із Росією", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що офіційні особи "обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли і на яких умовах почнуться мирні переговори, повністю залежить від України".

"Але публічна риторика приховує поглиблення сумнівів політиків Великої Британії, Франції та Німеччини щодо того, що Україна зможе вигнати росіян зі східних областей і Криму, який Росія контролює з 2014 року", - повідомляє видання.

При цьому, журналісти зазначають, що така риторика різко контрастує з публічними коментарями президента Байдена та інших західних лідерів, які цього тижня закликали до єдності у протистоянні російській агресії.

Видання додає, що у Вашингтоні вважають, що після війни Україна повинна мати достатньо озброєння для стримування будь-якого нападу РФ у майбутньому.

 

 

 

Теги: #нато #співпраця #війна

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