"Метінвест" посилює Запорізьку тероборону передачею інфософту "Дельта" для відстеження позицій ворога

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" передала цифрове обладнання військовим підрозділам для пошуку скупчень противника на окупованих територіях.

Згідно з інформацією операційного директора групи "Метінвест" Олександра Мироненка на своїй сторінці у фейсбуці, група передала "асам Запорізького центру, які працюють із системою ситуаційної обізнаності "Дельта", вкрай необхідне обладнання. Актуальні цифрові карти поточної ситуації на фронті, які дають нашим захисникам чітке уявлення про тактичну та оперативну ситуацію на полі бою, тепер відображатимуться на 17 широкоформатних моніторах, переданих компанією "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова".

"Завдяки надсучасному софту "Дельти", вороги як на долоні - без жодних шансів сховатися від пильного ока наших воїнів і оминути заслужену кару. Ворог, бійся! Україно, бийся!", - резюмував Мироненко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".