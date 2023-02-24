Події

20:02 24.02.2023

Зеленський: Далекобійна зброя - це захист мирного населення

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Зеленський: Далекобійна зброя - це захист мирного населення

Далекобійна зброя - це захист мирного населення, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Треба роз'яснювати, що далекобійна зброя - це захист цивільного населення", - сказав Зеленський на пресконференції у п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що Україна веде роз'яснювальну роботу серед своїх партнерів, оскільки не всі уявляють, для яких цілей Україні необхідна така зброя.

"Так от, я ще раз вам кажу публічно: ми працюємо дуже багато над тим, щоб люди зрозуміли. Росія поставила спеціально на таку відстань, на нашій території, на нашій тимчасово-окупованій території, щоб убивати цивільне населення. Нам треба вражати ці цілі, захищаючи наших людей, вражати ці цілі, тобто їхню зброю, яка розміщена на нашій території. Ми захищаємо цивільне населення", - наголосив глава держави.

Теги: #зеленський #далекобійна_зброя

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