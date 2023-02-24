Викрадені Росією діти повернуться на Батьківщину - Зеленський

Викрадені РФ українські діти повернуться в Україну, однак це складний процес, оскільки росіяни заперечують депортацію дітей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Силою забрати дітей ми не можемо, тому що не можемо зайти на територію РФ. Силоміць забрати будь-яка інституція світу не може, тому що не мають мандат, або не мають допуск, або немає бажання РФ їх пускати. Це відповідь, чи можемо ми зайти і забрати. Наразі - ні", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" у п'ятницю.

Водночас він зазначив, що Україна наразі може чинити тиск.

Зокрема, президент повідомив, що на початку березня відбудеться конференція United for Justice у Львові, куди будуть запрошені лідери та міжнародні організації, зокрема, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

"Друге - працює наш омбудсмен, працює координаційний центр. Дуже складно. Вони (окупанти - ІФ-У) вважають, що вони нікого не крали, вважають, що прихистили дітей, які "втекли від нацистів". Звісно, це буде вирішено. Діти все одно повернуться. Буде відповідальність за це", - заявив Зеленський.

Також він додав, що це питання активно обговорюється з лідерами. За його словами, якщо надавати цьому питанню більшого розголосу, то це також може допомогти.

Президент наголосив, що все ж для повного вирішення питання повернення дітей необхідно перемогти у війні.