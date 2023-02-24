Україна допомагає Швеції в питанні вступу до НАТО - Зеленський

Україна допомагає Швеції в питанні вступу до НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я знаю, що там є деталі, є непрості моменти, і я скажу вам відкрито - у цьому напрямі, там, де є у вас труднощі, ви маєте знати: Україна також допомагає Швеції", - сказав Зеленський на пресконференції у п'ятницю в Києві.

Він наголосив, що стратегічне рішення Швеції про вступ до Північноатлантичного альянсу є правильним, як і рішення про вступ до НАТО Фінляндії.