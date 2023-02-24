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18:36 24.02.2023

Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

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Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні варто звернути увагу на мирний план Китаю в разі збігу його пунктів із повагою до міжнародного права, територіальної цілісності держав і питань, пов'язаних із безпекою.

"Що я можу сказати... Територіальна цілісність там співпадає. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, до якої країни, але порушено територіальну цілісність нашої держави. Там ідеться про ядерну безпеку. Мені здається це дуже важливим. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені. Є думки, з якими я не погоджуюся. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але, тим не менш, це вже щось. І я вважаю, правильно думати, що, якщо там уже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнародного права і до територіальної цілісності та якихось безпекових речей, я вважаю, що ми маємо це, в нормальному сенсі, використовувати й у цьому пункті попрацювати з Китаєм - чому ні?" - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю.

"Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - наголосив він.

Водночас глава держави зауважив, що "це був не мирний план Китаю - це була не резолюція і не декларація", а, на його думку, Китай показав "свої думки з приводу цього".

"Я вже один раз казав: те, що Китай почав говорити про Україну, - це дуже непогано. Питання, що йде за словами. Тому що під час війни ми маємо розуміти: слова - словами, всі щось говорять, питання - у кроках. Особливо важливо - до чого вони призведуть, який результат перш за все дня нас. Тому що Китай там говорить про нас", - уточнив Зеленський.

Теги: #китай #україна

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