Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4.

"Сьогодні Польща як перша, яка будувала танкову коаліцію, хоче передати вам чотири польські "Леопарди" 2A4. Вони захищатимуть вас на полі бою", - сказав він у п'ятницю в Києві на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми ці танки привезли із собою", - наголосив він.

Крім того, за його словами, Польща передає Україні 60 танків PT-91 Twardy.

При цьому Зеленський закликав медіа "бути обережними" з інформацією про постачання бронетехніки.

"Ми працюємо з Німеччиною, Іспанією, Фінляндією, США, Францією... Коли вони (танки - ІФ-У) приїдуть - не скажу, тому що Росія відстежує всі комунікації. Ми маємо бути обережними щодо матеріалів про перетин кордонів технікою. Це стосується не лише танків", - сказав він.

"Говоритимемо про кількість, коли вони будуть у нас на полі бою", - додав президент.

Раніше Польща пообіцяла передати Україні 14 танків Leopard 2.