Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Президент РФ Володимир Путін, який прийняв рішення про повномасштабне військове вторгнення в Україну рік тому, все ще може припинити війну, йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті посольства США в Україні в п'ятницю.

"Президент Путін розпочав цю незаконну війну, і він має можливість її припинити. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, коли вона захищає себе, і ми продовжуватимемо це робити, доки суверенітет України не буде поважатися, а народ України зможе творити своє обране демократичне майбутнє в умовах свободи та миру", - йдеться в заяві.

За словами держсекретаря, ця війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою і зруйнувала її економіку. Крім того, вона загострила глобальну продовольчу кризу, дестабілізувала енергетичні ринки та підірвала міжнародний мир і безпеку.

"Боротьба України, рішучість і стійкість її народу стали джерелом натхнення для усього світу, демонструючи, що їх не залякати. Незламна воля України згуртувала світ навколо себе, сумлінні люди в усьому світі об’єдналися заради України, а із залів ООН неодноразово закликали Росію припинити війну", - зазначив Блінкен.