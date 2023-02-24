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13:26 24.02.2023

У Києві за рік війни загинуло понад 160 осіб, із них 5 дітей, пошкоджено понад 500 житлових будинків - мер

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У Києві за рік війни загинуло понад 160 осіб, із них 5 дітей, пошкоджено понад 500 житлових будинків - мер

Понад 160 цивільних осіб, мешканців Києва загинули в столиці за рік після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, п'ятеро із загиблих - діти, повідомив мер Віталій Кличко.

"Київська служба порятунку здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці. На місця ракетних атак та атак дронами бригади швидкої здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, за рік у Києві було пошкоджено понад 700 будівель, зокрема 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 навчальні заклади.

У Києві за рік було зареєстровано понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких - 40 тисяч дітей.

Київський метрополітен як укриття приймав одночасно до 66 тис. 940 киян, розповів мер. Повітряна тривога за рік пролунала 680 разів.

За словами Кличка, за рік у Києві народилося 16 тис. 461 немовля: 8 тис. 507 хлопчиків і 7 тис. 954 дівчинки. Серед новонароджених - 278 двійнят і 4 трійні.

Уклали шлюб 24 тис. 852 пари, розлучилися 2 тис. 688 пар.

Також за рік висадили в місті майже 6000 дерев, повідомив мер.

"Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми - кожен на своєму місці - робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора... Дякую нашим воїнам, які героїчно б'ються за свободу України!", – написав Кличко.

 

Теги: #кличко #київ #війна

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