Події

13:14 24.02.2023

Зеленський вручив нагороди капеланам ЗСУ та Нацгвардії

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Президент України Володимир Зеленський у день річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну зустрівся з капеланами, які несуть службу в лавах Збройних сил України та Національної гвардії України.

"Вручив військовим капеланам державні нагороди: орден "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні" та медаль "Захиснику Вітчизни", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

На зустрічі також було обговорено важливість збільшення чисельності капеланів у війську та питання врегулювання верифікації духовної освіти, що необхідно для отримання військових звань та зарахування до армії.

"Дякую за ваше служіння, за те, що ви були разом із бійцями в цей рік повномасштабної війни. Підтримували їх духовно, підтримували їхні сім’ї", - подякував президент.

Теги: #нагороди #зеленський

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