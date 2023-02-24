Шмигаль у роковини вторгнення РФ: Україна відновиться заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у роковини повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна відновиться заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь.

"Лютий Рік Незламності. Дванадцять місяців випробувань і невтомної боротьби. Дванадцять місяців спротиву російському вторгненню. Україна вистояла – завдяки кожному, хто боровся. Україна перемагає – завдяки кожному, хто продовжує битися. Україна відновиться – заради кожного, хто віддав життя за вільне майбутнє для наступних поколінь", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував силам оборони, які захищають свободу і незалежність України.

"Дякую всім українцям, які щоденно виборюють право жити на рідній землі. Попереду рік перемоги. Слава Україні!", - підсумував він.