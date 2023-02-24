Події

10:53 24.02.2023

Російські окупанти обстріляли Чернігівщину та Сумщину, інформації про постраждалих немає - ОК "Північ"

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Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти в Чернігівській і Сумській областях, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 7:10 до 7:30 повідомили про три приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у район перехрестя доріг Михальчина-Слобода - Грем'яч. Втрат серед о/с та техніки немає. ...З 9:50 до 10:00 повідомили про вісім приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у район н. п. Бояро-Лежачі. Втрат серед о/с та техніки немає", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Інформація про втрати серед мирних жителів або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

 

Теги: #війна #ок_північ

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