На північ від Києва в п'ятницю буде чутно вибухи, працюють сапери - військова адміністрація

Планові вибухи може бути чутно в північних передмістях української столиці в п'ятницю, попереджають у Київській міській військовій адміністрації.

"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!", - повідомляють у телеграм-каналі військової адміністрації Києва.