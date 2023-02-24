Події

09:24 24.02.2023

На північ від Києва в п'ятницю буде чутно вибухи, працюють сапери - військова адміністрація

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На північ від Києва в п'ятницю буде чутно вибухи, працюють сапери - військова адміністрація

Планові вибухи може бути чутно в північних передмістях української столиці в п'ятницю, попереджають у Київській міській військовій адміністрації.

"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!", - повідомляють у телеграм-каналі військової адміністрації Києва.

 

Теги: #вибухи #київська_область

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