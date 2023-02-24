Польща висилає білоруського військового аташе
Білоруського аташе з питань оборони в Польщі буде відіслано, повідомляє польське агентство PAP із посиланням на інформацію польського міністерства закордонних справ.
"Найближчим часом білоруський військовий аташе покине Польщу", - повідомив у четвер агентству прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Він також повідомив, що офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників Консульства Польщі в білоруському Гродно вже покинули республіку.
Як повідомлялося, МЗС Білорусі зобов'язало Польщу скоротити штат Генконсульства в Гродно і відкликати представника польської прикордонної служби. Цей захід було ухвалено у відповідь на рішення Польщі закрити рух у пункті пропуску "Бобровники" на кордоні з Білоруссю, уточнювали в зовнішньополітичному відомстві республіки.
Зі свого боку, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський анонсував "аналогічну реакцію".