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08:37 24.02.2023

США на зустрічі G7 оголосять про нові санкції проти Росії

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США на зустрічі G7 оголосять про нові санкції проти Росії

На віртуальній зустрічі лідерів "великої сімки", що відбудеться в п'ятницю, США мають намір оголосити про нові санкції проти РФ у зв'язку з війною в Україні, повідомила прессекретар Білого дому Карі Жан-П'єр.

Вона зазначила, що "лідери обговорять, як ми продовжуємо підтримувати Україну і посилювати тиск" на Росію і всіх її прихильників.

"Серед іншого, Сполучені Штати запровадять масштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Росії, вживуть заходів проти більшої кількості російських банків, російської оборонної та технологічної промисловості, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються компенсувати шкоду від наших санкцій і обійти їх", - заявила Жан-П'єр.

Раніше про запровадження санкцій повідомила газета The Washington Post. Вона опублікувала інтерв'ю із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, яка попередила, що новий пакет санкцій стосуватиметься і китайських компаній та організацій, які не дотримуються обмежень, впроваджених раніше Вашингтоном.

"Ми також запроваджуватимемо інші обмеження щодо організацій, що базуються в Китаї, або китайських дочірніх компаній у Європі, які, на нашу думку, активно ухиляються від імплементації санкцій", - наголосила американський дипломат.

До активізації міжнародних зусиль з надання допомоги Україні закличе учасників зустрічі "сімки" британський прем'єр Ріші Сунак, повідомило видання The Guardian.

"Щоб Україна виграла цю війну, (...) вона повинна отримати вирішальну перевагу на полі бою", - заявить він лідерам G7, зазначивши, що "зараз це має бути нашим пріоритетом".

"Замість поетапного підходу нам потрібно швидше просуватися в сфері артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони", вважає Сунак.

За його словами, "зараз саме час підтримати план України з переозброєння, перегрупування і просування вперед".

 

 

Теги: #сша #росія #санкції

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