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21:03 23.02.2023

Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з роковинами нападу Росії на Україну

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Лідери ЄС виступили із заявою у зв'язку з роковинами нападу Росії на Україну

У зв'язку з роковинами нападу Росії на Україну глави держав та урядів країн-членів Європейського союзу, президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили із заявою: ми не відпочиватимемо доти, доки не буде відновлено мир і незалежна, суверенна Україна.

Текст заяви поширено у четвер у Брюсселі Європейською радою.

"Рік тому Росія Путіна розпочала свою жорстоку агресію проти України. Український народ продемонстрував неймовірну силу у захисті своєї батьківщини та основних принципів міжнародного права проти російської агресії. Вони продемонстрували рішучість захищати демократію і свободу, стійкість перед труднощами та гідність, коли зіткнулися зі злочинами Росії", - заявили вони.

У заяві сказано, що український народ "показав світові, що майбутнє України вирішуватимуть українці". "Жодна країна не має права вторгатися до свого сусіда чи порушувати його суверенітет та територіальну цілісність. Ця агресія - злочин проти світу, це порушення Статуту ООН, принципів ООН і цінностей людства. Ми не можемо і не маємо залишатися пасивними перед такими злочинами", - заявили лідери.

Вони наголосили, що Росія "систематично цілилася у цивільних, знищила міста та напала на українську ідентичність". "Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб усіх тих, хто несе відповідальність за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, були притягнуті до відповідальності", - запевнили лідери.

Крім того, вони констатували, що Росія перетворила на зброю продовольство, енергію, робила "глибоко безвідповідальні ядерні загрози та поширює хибні розповіді про війну". "Війна агресії Росії та її наслідки значно вплинули на багато країн, особливо через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та сировинні товари. Європейський союз продовжуватиме працювати з партнерами, щоб пом'якшити ці ефекти та надавати допомогу країнам і людям, які потребують найбільше", - сказано у заяві.

Лідери також зазначили, що Європейський Союз та його партнери "діяли швидко та в єдності". "І ми продовжуватимемо стояти твердо та у повній солідарності з Україною та її людьми стільки, скільки знадобиться. Всі українці заслуговують на те, щоб жити у світі та вільно обирати свою власну долю. Україна є частиною нашої європейської родини. Українці висловили своє бажання щодо свого майбутнього в Європейському Союзі, і ми визнали це, надавши Україні статусу країни-кандидата. Вибір народу України – це мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав та процвітання", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери запевнили, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому сенсах, зокрема через скоординовані закупівлі в європейській промисловості. "Ми також підтримуватимемо реконструкцію України, для якої ми будемо прагнути використовувати заморожені та іммобілізовані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Ми також посилимо колективний тиск на Росію, щоб покласти край її агресії. З цією метою ми ухвалимо десятий пакет санкцій, і ми зробимо кроки проти тих, хто намагається обійти заходи ЄС", - сказано у заяві.

Лідери також наголосили, що підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського. "Разом із нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про те, щоб Україна перемогла, щоб поважалося міжнародне право, щоб був відновлений мир і територіальна цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, щоб Україна була відновлена і що буде вчинено правосуддя. До цього дня ми не відпочиватимемо", - запевнили вони.

 

 

Теги: #україна #єс #заява

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