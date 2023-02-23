Події

16:38 23.02.2023

Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь - ОВА

1 хв читати

У четвер, 23 лютого, Київську область відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес Перес-Кастехон. Під час поїздки його супроводжували т. в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко, заступник голови Віталій Власюк та представники місцевої влади, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Іноземна делегація спершу побувала в місті Буча, де вшанувала пам’ять загиблих українців біля Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Потім прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав місто Ірпінь, де оглянув будинки житлового комплексу "Ірпінські липки", що зазнали суттєвих пошкоджень через російську військову агресію", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Назаренко розповів Санчесу про бойові дії в регіоні, а також про те, як наразі триває відновлення області.

Під час візиту Санчес наголосив на важливості побратимства між населеними пунктами Київської області та Іспанії та висловив підтримку Україні з боку Іспанії.

Теги: #санчес #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 23.02.2023
Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною - прем'єр

Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною - прем'єр

16:29 22.02.2023
Прем'єр Іспанії сьогодні відвідає Україну - ЗМІ

Прем'єр Іспанії сьогодні відвідає Україну - ЗМІ

21:08 21.02.2023
Глава італійського уряду відвідала Київщину

Глава італійського уряду відвідала Київщину

10:38 16.02.2023
У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

19:22 15.02.2023
У Київській області у четвер проводитимуться вибухові роботи

У Київській області у четвер проводитимуться вибухові роботи

18:19 15.02.2023
Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

14:12 15.02.2023
На Київщині працює ППО, влада закликає громадян залишатися в укриттях

На Київщині працює ППО, влада закликає громадян залишатися в укриттях

10:21 10.02.2023
Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

09:21 08.02.2023
На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

11:32 05.02.2023
У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

ОСТАННЄ

Жителів прикордоння Чернігівської та Сумської областей просять зберігати інформаційну тишу

Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну, - дуже непогано

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

У Києві проводяться планові навчання з ведення оборонної операції - Київська ДВА

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

П'ять населених пунктів Миколаївщини залишаються знеструмленими через бойові дії - обленерго

Стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде презентовано до середини березня - Верещук

БЕБ повідомило про хакерську атаку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА