Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь - ОВА

У четвер, 23 лютого, Київську область відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес Перес-Кастехон. Під час поїздки його супроводжували т. в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко, заступник голови Віталій Власюк та представники місцевої влади, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Іноземна делегація спершу побувала в місті Буча, де вшанувала пам’ять загиблих українців біля Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Потім прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав місто Ірпінь, де оглянув будинки житлового комплексу "Ірпінські липки", що зазнали суттєвих пошкоджень через російську військову агресію", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Назаренко розповів Санчесу про бойові дії в регіоні, а також про те, як наразі триває відновлення області.

Під час візиту Санчес наголосив на важливості побратимства між населеними пунктами Київської області та Іспанії та висловив підтримку Україні з боку Іспанії.