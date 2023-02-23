Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

МЗС України категорично відкидає заяви МЗС Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України і закликає китайську сторону не бути інструментом у руках російської пропаганди, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС Китаю: зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах. Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що ця система контролю багаторівнева і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї.

"Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України. Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - закликали у відомстві.