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13:31 23.02.2023

РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

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РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення завдали майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Від початку повномасштабної збройної агресії російські окупанти завдали майже 5 тис. ракетних і майже 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах на території України", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Ворог завдав майже 1100 ударів із використанням БПЛА, зазначили у Генштабі.

Громов повідомив, що загалом за лютий українські сили "відмінусували" 6 літаків і 2 гелікоптери противника, збито 80 крилатих ракет і 84 безпілотники.

Теги: #рф #війна #удари

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