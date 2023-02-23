РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення завдали майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Від початку повномасштабної збройної агресії російські окупанти завдали майже 5 тис. ракетних і майже 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах на території України", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Ворог завдав майже 1100 ударів із використанням БПЛА, зазначили у Генштабі.

Громов повідомив, що загалом за лютий українські сили "відмінусували" 6 літаків і 2 гелікоптери противника, збито 80 крилатих ракет і 84 безпілотники.