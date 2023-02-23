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13:32 23.02.2023

Фінляндія передасть Україні 3 бойові танки Leopard 2, про готовність відправити такі танки заявила і Швеція

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Фінляндія передасть Україні 3 бойові танки Leopard 2, про готовність відправити такі танки заявила і Швеція

Уряд Фінляндії на засіданні в четвер ухвалив рішення відправити до України три танки "Леопард 2", призначені для розмінування місцевості, держава також бере на себе їх обслуговування та навчання особового складу, повідомляє портал Yle.

"На думку міністерства оборони, внесок Фінляндії в проєкт не може бути більшим через наш протяжний сухопутний кордон з Росією. Участь також обмежена тим фактом, що Фінляндія ще не є членом НАТО", - наводить портал думку військового відомства.

Додаткової інформації про спосіб або графік доставки не надано, пише Yle.

Як повідомив на пресконференції глава Міноборони Фінляндії Мікко Савола, "танки призначені для розмінування місцевості, до їхньої передньої частини прикріплений спеціальний пристрій". "Це дуже хороше та потрібне обладнання", - зазначив він.

Савола назвав це рішення важливим, "проте Україна потребує набагато більшої підтримки, ніж танки. Наша підтримка України буде незмінною".

Відправлення танків відбудеться у рамках 13-го пакету військової допомоги для України. Його загальна сума становить EUR160 млн.

Попередній січневий пакет вартістю понад EUR400 млн був найбільшим на сьогоднішній день. Загалом Фінляндія надала військову підтримку Україні в EUR750 млн.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також заявив про готовність його країни направити Києву частину своїх бойових танків Leopard 2. Як повідомляє агентство Anadolu, про це Йонсон розповів журналістам шведського агентства ТТ.

При цьому, за його словами, наразі Швеція перебуває "у тісному контакті з Німеччиною", яка є виробником танків Leopard 2, щодо передання танків Україні. 

Теги: #танки #фінляндія

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