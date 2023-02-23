ДБР повідомило про підозру спецпризначенцю-зраднику з Криму, який тренує російських окупантів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому українському спецпризначенцю з АР Крим, який перейшов на бік ворога й опікується підготовкою російських військових.

"Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому військовослужбовцю з АР Крим, який нині навчає російських солдатів воювати. Після початку повномасштабної агресії РФ, військові почали використовувати його навички проти українців", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією бюро, у 2014 році в АР Крим контрактник полку спеціального призначення "Тигр" звернувся до представників внутрішніх військ МВС Росії з проханням прийняти його на військову службу.

"У лавах "Росгвардії" він брав участь у захопленні військових об’єктів Збройних сил України, створював оборонні споруди, перевозив військову техніку, зброю та боєприпаси на територію Криму. Також він очолив одну із груп підготовки військовослужбовців країни-агресора, зокрема навчає їх стріляти", - уточнюється в повідомленні.

Колишнього українського військового підозрюють у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.