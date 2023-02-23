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12:11 23.02.2023

Від початку лютого на бахмутському напрямку відбулося понад 380 бойових зіткнень, інтенсивні бої тривають уже 7 місяців - Генштаб ЗСУ

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Від початку лютого на бахмутському напрямку відбулося понад 380 бойових зіткнень, інтенсивні бої тривають уже 7 місяців - Генштаб ЗСУ

На бахмутському напрямку вже 7 місяців тривають дуже важкі бої, від початку лютого відбулося понад 380 бойових зіткнень із російськими окупантами, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Найскладніша обстановка залишається на бахмутському напрямку, де агресор не полишає спроб, незважаючи на великі втрати, оточити населений пункт Бахмут. Хочу наголосити, що бої на підступах до Бахмута розпочалися ще в липні минулого року і тривають досі", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Громов зазначив, що Кремль іще до кінця серпня прагнув установити контроль над містом. Для захоплення міста противник кинув найпідготовленіші частини регулярних військ і "вагнерівців", найбільша частина артилерійських підрозділів окупантів зосереджена саме на цьому напрямку, нагадали в Генштабі.

"На бахмутському напрямку вже 7 місяців тривають найбільш інтенсивні бої, від початку лютого там відбулося понад 380 бойових зіткнень із ворогом", - повідомив Громов.

Теги: #напрямок #бої #бахмут

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