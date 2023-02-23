Події

11:13 23.02.2023

В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

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В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

У середу до Польщі повернулася група саперів після п'ятимісячної місії в Україні з розмінування деокупованої території, повідомляє польське видання Wirtualna Polska.

"Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні. Вони опікувалися розмінуванням районів, з яких пішли росіяни", - пише Wirtualna Polska.

Як повідомляє видання, місія розпочалася після минулорічного звернення України до членів групи ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Євросоюзу.

Запит стосувався відправлення піротехніків в Україну для розмінування деокупованих територій країни. "В українській армії не вистачає саперів, не можуть цього зробити і військові сапери з країн НАТО, тому що це буде сприйнято Росією як провокація. Єдиним варіантом було послати поліцейських піротехніків", - пише видання.

Влітку 2022 року в Польщі було створено Гуманітарний контингент поліції, до якого входять офіцери окремих контртерористичних підрозділів поліції. До України поїхали тільки добровольці. Група з 98 фахівців (сапери, фельдшери, члени бойових груп для захисту місії і дві собаки) прибули в країну зі своїм обладнанням на початку жовтня. Спочатку передбачалося, що місія триватиме три місяці, проте в грудні її було продовжено ще на два.

Загалом Гуманітарна місія розчистила понад 342 тис. кв. м територій і понад 17,5 тис. кв. м доріг, зокрема аеропорт біля Києва (ймовірно, Гостомель - ІФ-У), деокуповані території Київської області та районів р. Дніпро.

Теги: #польща #місія

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