Події

09:04 23.02.2023

За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожого обстрілу

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За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожого обстрілу

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с.Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків та 2 навчальні заклади. У с. Нестерне пошкоджено споруди фермерського господарства, у с. Чернещена - зруйновано приватний житловий будинок і пошкоджено електроопори.

Крім того, 22 лютого, близько 10.30, окупанти вдарили 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості в Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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