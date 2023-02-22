Наступні санкційні пакети можуть містити візові обмеження Заходу для військових РФ і членів їхніх сімей

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що в наступних санкційних пакетах Заходу можуть бути введені візові обмеження для військовослужбовців РФ, які брали участь у війні з Україною, і членів їхніх сімей.

"Ми працюємо, щоб санкції були болючими та ефективними. Щоб у наступний пакет увійшли дійсно важливі санкції", - сказав він журналістам у середу в Києві.

За його словами, "потужними можуть бути візові санкції". "Щоб військовий, де є докази, що він воював на боці окупантів, не міг отримати візу і для себе, і для членів сім'ї", - сказав він.

За словами Єрмака, Офіс має намір регулярно проводити брифінги з партнерами на тему санкцій. "Настав час знайти нове натхнення", - сказав він.

За його словами, триває робота над санкціями щодо банків, енергетики, "Росатома".