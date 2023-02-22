Прем'єр Іспанії сьогодні відвідає Україну - ЗМІ

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну в середу, 22 лютого, напередодні першої річниці вторгнення РФ, повідомляє іспанське видання La Razon.

Як пише видання, це поїздка в умовах суворої таємності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду.

Наголошується, що візит до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками".

Зі свого боку міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" буде відправлено в Україну на початку квітня.