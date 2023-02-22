Події

16:29 22.02.2023

Прем'єр Іспанії сьогодні відвідає Україну - ЗМІ

1 хв читати
Прем'єр Іспанії сьогодні відвідає Україну - ЗМІ

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну в середу, 22 лютого, напередодні першої річниці вторгнення РФ, повідомляє іспанське видання La Razon.

Як пише видання, це поїздка в умовах суворої таємності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду.

Наголошується, що візит до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками".

Зі свого боку міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" буде відправлено в Україну на початку квітня.

Теги: #київ #візит #санчес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 21.02.2023
Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

21:08 21.02.2023
Глава італійського уряду відвідала Київщину

Глава італійського уряду відвідала Київщину

20:59 21.02.2023
Кулеба прибув до Гааги, провів зустріч із голландським колегою та взяв участь у слуханнях парламенту Нідерландів щодо підтримки України

Кулеба прибув до Гааги, провів зустріч із голландським колегою та взяв участь у слуханнях парламенту Нідерландів щодо підтримки України

12:14 21.02.2023
Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

11:02 21.02.2023
У київському метро відновлено продаж паперових квитків: несправність усунено

У київському метро відновлено продаж паперових квитків: несправність усунено

09:21 21.02.2023
Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

20:31 20.02.2023
Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

19:34 20.02.2023
У Києві відновили будівництво метро на Виноградарі

У Києві відновили будівництво метро на Виноградарі

17:59 20.02.2023
Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

15:05 20.02.2023
Байден завершив візит та виїхав із Києва - ЗМІ

Байден завершив візит та виїхав із Києва - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Трухін визнав свою провину в пропонуванні хабара поліцейському і пішов на угоду зі слідством

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Російські окупанти обстріляли будинки мирних людей у Новотягинці, загинули двоє літніх людей - голова Херсонської ОВА

Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

Ігнат: Посилення української системи ППО триває, проте це відбувається не так швидко, як ми хотіли б

ОСТАННЄ

Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії трофейні російські танки - Резніков

Фінляндія в четвер ухвалить рішення про відправлення в Україну "Леопардів"

Нардеп Трухін визнав свою провину в пропонуванні хабара поліцейському і пішов на угоду зі слідством

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Байден вважає великою помилкою призупинення участі РФ у ДСНО

Борись і нашийник. Фонд WWF-Україна розпочав телеметричні дослідження рисі

На Херсонщині завершено облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, що з'єднує селище Калинівське та село Краснолюбецьк

Зеленський обговорив із президентом Естонії саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі

Російські окупанти обстріляли будинки мирних людей у Новотягинці, загинули двоє літніх людей - голова Херсонської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА