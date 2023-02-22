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14:47 22.02.2023

В Іспанії ремонтують призначені Україні шість танків Leopard 2

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В Іспанії ремонтують призначені Україні шість танків Leopard 2

Іспанські військові обрали шість танків Leopard 2 A4, які планують передати Україні, наразі здійснюється їхній ремонт, повідомила іспанський міністр оборони Маргарита Роблес у середу.

"Ми в процесі ремонту першого взводу танків Leopard 2 A4... Загалом йдеться про шість танків", - цитує міністра газета "Паїс".

Роблес, яка виступала в іспанському парламенті, не уточнила, коли заплановано передати ці танки Києву. Проте газета нагадує, що раніше в Мадриді говорили про кінець березня – початок квітня.

Раніше цього року іспанські ЗМІ пояснювали, що Мадрид має намір ремонтувати та передавати Україні танки Leopard 2 A4, які вже протягом 10 років зберігаються у Центрі логістичної підтримки у Сарагосі. "Паїс" на початку лютого повідомляла, що такий ремонт, за даними експертів, коштуватиме більш ніж півмільйона євро за кожну машину.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Він також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують із 1979 року. Танк має багато модифікацій. Загалом виробили понад 3,6 тис. од. цього танка.

Основні два варіанти танка – Leopard 2A4 та модернізований – Leopard 2A5.

Теги: #ремонт #танки #іспанія #leopard_2

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