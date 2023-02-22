Зеленський у зверненні до випускників військових академій Одеси та Львова: Українці пишаються своєю армією, впевнений, що ви зможете стати саме такими воїнами

Президент України Володимир Зеленський звернувся у середу за допомогою відеозв'язку до випускників Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (Львів) та Військової академії (Одеса).

Як зазначив президент, розв'язану Росією війну українцям належить завершити власною перемогою, а сама Україна отримає гарантований захист на покоління.

"Не буде ворога на нашій землі. Не буде кайданів на нашому народові. Не буде приниження на українцях. Не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну й щось від того отримати для себе. Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Здобути разом зі своїми солдатами, разом із братами й сестрами по зброї, разом з усією нашою державою", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що український народ пишається своєю армією.

"Це чесна гордість. Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю, влучністю. Я впевнений, що ви можете стати саме такими воїнами", - сказав президент.

"Панове офіцери! Вже скоро ви вирушаєте в діючу армію, в наші сили оборони. Ви поповните колективи бойових бригад, деякі з вас очолять підрозділи в нових штурмових бригадах, які лише формуються. Завжди і всюди будьте хоробрими й бережіть своїх солдатів. Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе та вірте в Україну! Будьте гідними героїзму всіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну та українців! Будьте гідними нашої перемоги. Перемога України - буде", - закликав він.

Зеленський також окремо звернувся до батьків та наставників молодих офіцерів.

"Обрати такий життєвий шлях - це ознака сили людини, а отже, сили родини, сили характерів тих, хто близький цій людині. Дякую вам, шановні мами й тата наших молодих офіцерів, шановні вихователі, за таке виховання, яке дає їм змогу стати міцною опорою для війська, держави й народу у такий вирішальний час", - резюмував він.