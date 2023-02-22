Через падіння рівня води у Дніпрі у Нововоронцовці припинено водопостачання

Водопостачання Нововоронцовки (Херсонська обл.) повністю припинено через критичне падіння рівня води у Дніпрі, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у середу.

"У Нововоронцовці зникло водопостачання! Це сталося через критичний рівень падіння води у Дніпрі. Вода зі свердловини, з якої забезпечується водопостачання селища, зникла повністю", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що місцеві жителі можуть набрати технічну воду між РЕЗ і ЕМ та автозаправкою на вулиці Бериславська.

"Наразі терміни відновлення водопостачання невідомі. Про зміни повідомимо окремо", - підсумували в ОВА.