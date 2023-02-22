СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх українських ув'язнених до лав російської приватної військової компанії "Вагнера", повідомляє пресслужба СБУ у середу.

"У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" і вербував їх до окупаційного угруповання", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за вступ до російської ПВК та участь у бойових діях проти Сил оборони України зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. доларів на місяць.

"За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, зокрема на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України", - зазначають у спецслужбі.

Там додають, що за вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії.

"Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами його листування з "вагнерівцем", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.