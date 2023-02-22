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10:32 22.02.2023

ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексголові комітету ВР, підозрюваному у присвоєнні 128 млн грн

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ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексголові комітету ВР, підозрюваному у присвоєнні 128 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні у вівторок, 21 лютого, продовжив дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання – одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі, дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн було продовжено до 21 квітня 2023 року.

Суд також залишив, як і раніше, обов'язки, покладені на підозрюваного у разі внесення застави.

Як повідомлялося, 21 грудня 2022 року Антикорупційні органи України повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на більше ніж 128 млн грн вісьмом особам, серед яких голова комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, посадова особа АРМА та керівництво державного підприємства.

За версією слідства, у 2019 році голова комітету ВР VIII скликання як фактичний власник низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво відбувалося кредитним коштом під заставу збудованого у майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема і народного обранця). Щоб уникнути іпотечних зобов'язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість, народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (нині особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "СЕТАМ", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство

Зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду, завдяки чому досягли викупу зазначеної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми спричинила банківській установі збитки понад 112 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди посадовцем), ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовцю) КК України.

У повідомленні правоохоронців не зазначали імен підозрюваних. Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, ідеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

 

Теги: #банк #опг #вакс

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