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10:28 22.02.2023

НАТО необхідно готуватися до реальності, в якій Білорусь буде повністю контрольована Кремлем - Інститут вивчення війни

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НАТО необхідно готуватися до реальності, в якій Білорусь буде повністю контрольована Кремлем - Інститут вивчення війни

Північноатлантичний альянс має готуватися до реальності, в якій Білорусь буде повністю контрольована Росією, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 лютого.

"Як раніше оцінював ISW, Путін, найімовірніше, досягне значних успіхів у відновленні російського сюзеренітету над Білоруссю незалежно від результатів свого вторгнення в Україну. Імовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, як вчинити з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східному фланзі НАТО", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що якщо "Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні завоювання в Україні, особливо в Криму та східній частині Херсонської області, то Кремль зможе використати і окуповані білоруські, і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО".

"Як альтернативу Захід може створити умови для майбутнього, в якому територіально цілісна Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі", - переконані аналітики.

Вони наголошують, що це найкраще довгострокове майбутнє залежить від негайних і тривалих рішучих дій Заходу щодо надання Україні можливості вигнати російські війська зі своєї території.

"Вкрай малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відреагувати на російську кампанію з поглинання Білорусі, не перемігши спочатку російське вторгнення в Україну", - наголошують в Інституті.

Там повідомляють, що раніше журналісти низки видань отримали секретний 17-сторінковий документ, що містить стратегію поглинання Білорусі Росією за допомогою інститутів "Союзної держави" до 2030 року.

При цьому, оцінюючи промову президента РФ Володимира Путіна, сказану ним перед Федеральними зборами, аналітики наголосили, що російський диктатор лише повторив декілька старих "риторичних ліній", при цьому не сформулювавши конкретних цілей та намірів щодо продовження війни проти України, і сказавши "дуже мало по суті".

При цьому заява Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) привернула більше уваги, ніж зміст решти промови.

"Можливо, Путін зробив цю заяву для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відволікшись від загальної беззмістовності решти свого виступу", - зазначають у ISW.

В Інституті також повідомляють, що багато "російських воєнкорів" негативно оцінили промову Путіна "як шаблонну і без будь-яких значущих дій".

Говорячи про ситуацію на полі бою, аналітики повідомили, що російські окупанти намагаються вести наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та Кремінної.

Українська армія, за даними ISW, успішно відбиває атаки противника, переходячи в локальні контрнаступи. Зокрема, на північ від Авдіївки українські захисники повернули під свій контроль раніше залишені позиції в районі Веселого.

 

Теги: #війна #isw

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