Правоохоронці повідомили про підозру керівнику навчального центру у Запорізькій області, який незаконно демонтував аеродром

Правоохоронці повідомили виконувачу обов'язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" про підозру у розтраті державного майна на суму майже 3 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний, залучивши третіх осіб зі спеціалізованою технікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому. У подальшому демонтовані аеродромні плити реалізувалися зацікавленим особам. Отриманими коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд", - зазначається у повідомленні.

Отже, здійснено розтрату державного майна на загальну суму майже 3 млн грн.

Окрім того, внаслідок таких дій підозрюваного аеродром неможливо використати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних сил Збройних сил України.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та про усунення з посади.