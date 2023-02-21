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20:29 21.02.2023

Зеленський вважає важливим створення єдиного плану завершення війни в Україні

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Зеленський вважає важливим створення єдиного плану завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає про китайський "мирний план", проте вважає важливим створення єдиного у спільноті держав світу плану завершення війни в Україні.

"Міністр закордонних справ (Кулеба – ІФ-У) мені розповів, що відбулося неформальне спілкування, його діалог із колегою з Китаю. І справді розповів, що вони мають ідеї, відповідно, документ чи резолюцію", - повідомив журналістам Зеленський на спільній із прем'єр-міністром Італії Джорджі Мелоні пресконференції в Києві.

"Мені здається, що наша Формула миру, яку підтримала вже велика кількість держав - і ми чекаємо, що підтримають наші ініціативи і 23 лютого в ООН, коли відбудеться голосування щодо нашої резолюції - щоб була одна позиція", - зазначив президент.

Він також заявив, що поки що не бачив жодного офіційного документа зі змістом китайського "мирного плану", проте в Україні зацікавлені, щоб багато держав світу були залучені в роботу над завершенням російсько-української війни.

"Ми зацікавлені, щоб усі держави європейські, держави всього світу, безумовно - і Індія, і вся Африка, і Китай - щоб усі вони були залучені до того, щоб завершилася ця війна, і щоб підтримати нашу, на мою думку, справедливу Формулу миру", - заявив Зеленський.

Теги: #війна #план #завершення

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