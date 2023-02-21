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20:05 21.02.2023

Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

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Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози російського президента Володимира Путіна відновити випробування ядерних озброєнь є залякуваннями, на які ніхто серйозно не реагує.

"Що стосується того, чи готується РФ до ядерних випробувань: ми ж з вами дорослі люди. Ця людина (Путін – ІФ-У) спершу прийняла рішення, що будуть якісь залякування, а потім пов'язала це з якимись меседжами від США і так далі. Мені здається, це постійно відбувається. Серйозно на них (Росію – ІФ-У) вже ніхто не звертає уваги", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у Києві.

Він також із жалем зазначив, що представники Кремля "вже спілкуються як терористи".

"Різниця лише в тому, що терористи – у масках, а в Росії вже навіть не приховують своїх облич", – сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи дивився він звернення Путіна до Федеральних Зборів, Зеленський відповів негативно, оскільки, як він зазначив, у цей самий час російська армія завдавала ударів по Херсону.

"Я не дивився його звернення через те, що саме в цей час відбувалися удари по Херсонщині. Постраждала 21 особа, 6 загинули. На жаль", - сказав він, висловивши співчуття рідним загиблих.

"Виступ Путіна тривав близько 2 годин, а атакували, знищували інфраструктуру та вбивали людей наших вони (армія РФ – ІФ-У) протягом години. Ось що ми бачимо: що вони говорять і що насправді роблять. Але ми їх дотиснемо", – резюмував президент.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у вівторок, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, заявив про те, що Росія припиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Він також заявив, що якщо США проведуть випробування нових видів ядерних озброєнь, Росія зробить те саме.

 

 

Теги: #росія #відновлення #ядерні_випробування

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