Американський конгресмен Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Голова комітету в закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол (Республіканська партія) виступає за якнайшвидше відправлення Україні ракет ATACMS далекого радіусу дії, літаків F-16 і початок навчання українських пілотів на них.

"Я був критичний через повільні постачання зброї адміністрацією, кажучи, що це занадто провокативно передавати певні види зброї. Але, як бачимо, вже рік триває воєнний конфлікт. Я буду потужним голосом просування теми передання далекобійної зброї ATACMS і літаків F-16", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок увечері.

За словами Маккола, на Мюнхенській безпековій конференції він побачив двопартійну підтримку цих питань.

"Я бачу, що настав момент прискорення передання зброї дальньої дії та літаків F-16. Необхідно розпочинати підготовку пілотів уже зараз, щоб вони були готові", - заявив американський конгресмен.